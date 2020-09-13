Adana'da evlenecek ihtiyaç sahibi genç kızlara ücretsiz gelinlik
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Adana'da evlenecek ihtiyaç sahibi genç kızlara ücretsiz gelinlik

Adana'da bir moda evi, 70 gelinliği evlenmek isteyen ve maddi durumu olmayan genç kızlara ulaştırılması amacıyla Seyhan Belediyesine bağışladı.

Adana'da evlenecek ihtiyaç sahibi genç kızlara ücretsiz gelinlik
13.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:12

Adana'da bir moda evi, 70 gelinliği evlenmek isteyen ve maddi durumu olmayan genç kızlara ulaştırılması amacıyla Seyhan Belediyesine bağışladı.

Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren Gözde Işık ve Uygar Engin'in işletmeciliğini yaptığı moda evi, evlenecek ihtiyaç sahibi genç kızlara ücretsiz gelinlik hizmeti verilmesi için Seyhan Belediyesine 70 gelinliği hibe etti.

İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Önder Kaypak, moda evinde bir araya geldiği işletmecilere duyarlılıkları için teşekkür ederek, bu gelinlikleri evlendirme dairesine müracaat eden ihtiyaç sahibi çiftlere vereceklerini kaydetti.

Gözde Işık ve Uygar Engin de belediyenin işin içine girmesiyle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda amaçlarına ulaşacaklarına inandıklarını dile getirerek, çiftlerin mutluluğuna küçük bir katkı sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Piyasada 2 ile 5 bin lira arasında kiralama ücreti olan gelinliklerden ücretsiz yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesinden talepte bulunabilecek.

Kaynak: AA

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