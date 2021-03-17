Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

17.03.2021 03:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:34
Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fadıl G, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karın bölgesinden yaralandığı tespit edilen Fadıl G'yi ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Uyuşturucu madde satma suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Fadıl G'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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