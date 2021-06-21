Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkuyu Mahallesi'nde ikamet eden B.S'nin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.S'nin bahçesinde 37 kök Hint keneviri, ikametinde 770 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarma B.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven