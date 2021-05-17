Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzalı Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 51 kök Hint keneviri ele geçirirken, ev sahibi M.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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