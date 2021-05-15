Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihadiye Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 273 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma, ev sahibi M.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu