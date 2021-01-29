Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
29.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:46
Adana'da, evinde 300 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, evinde 300 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Evinde 300 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 27 fişek ele geçirilen S.C. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt