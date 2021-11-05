Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın tutuklandı

Adana'da ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadının merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, 185 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Polis ekipleri, şüpheli Özlem A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cancun'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü

Son Dakika | Cancun'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü

 Kendisini fuhşa sürükleyen eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek

Kendisini fuhşa sürükleyen eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title