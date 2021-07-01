Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da evinde esrar, Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Adana'da evinde esrar, Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Çukurova İlçesi Kaşoba Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 450 gram esrar, 135 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, zanlı H.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İbrahim Selim Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Arda Turan Diego Costa Emre Kocadağ Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:08:02. #1.14#

title