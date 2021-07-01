Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Adana'da evinde esrar, Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Adana'da evinde esrar, Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Çukurova İlçesi Kaşoba Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 450 gram esrar, 135 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, zanlı H.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun