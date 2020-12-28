Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı

28.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:20
Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer mezar siteli, 2 mermer sütun tabanı, mermer sütun başı, hac figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terakota ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Engin Özkoç Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Ömer Bayram Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:20:41. #1.15#
title