Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

24.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:30
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Onur Mahallesi'ndeki evinde oturduğu sırada Doğan K'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Doğan K, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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