Adana'da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler evde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi, İ.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın