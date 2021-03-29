Adana'da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler evde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi, İ.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sevinç Merve Dizdar Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:16:40. #1.15#
title