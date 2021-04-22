Adana'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Adana'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da evinin bahçesinde ve balkonunda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Adana'da evinin bahçesinde ve balkonunda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Çukurova ilçesi Bozcalar Mahallesi'nde ikamet eden G.Y'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinin bahçesinde ve balkonunda ekili halde 147 kök Hint keneviri buldu.

Jandarma ekipleri zanlı G.Y'yi gözaltına aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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