Adana'da evinde esrar ve kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Adana'da evinde esrar ve kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da evinde esrar ve kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bir evde 1 kilo 894 gram esrar ve bahçede ekili 33 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da bir evde 1 kilo 894 gram esrar ve bahçede ekili 33 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 894 gram esrar ve bahçede ekili 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ev sahibi M.A'yı gözaltına aldı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da evinde esrar ve kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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