Adana'da evinde 888 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 888 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 888 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 888 uyuşturucu hap, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirdi.
Polis ekipleri, ikametteki Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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