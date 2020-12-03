Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

03.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:57
Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin masanın çekmecesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, sofra bezine sarılı poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin bulundu. Yatak odasında da döşeğin altına gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Su vereceğim' diye kandırdığı 14 yaşındaki çocuğu evine götürüp cinsel istismarda bulundu
"Su vereceğim" diye kandırdığı 14 yaşındaki çocuğu evine götürüp cinsel istismarda bulundu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor

Gözaltına alınan H.C.E (19), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

İlgili Haberler

Aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Adana'da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Adana'da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Osman Kavala Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Caner Erkin Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Pfizer Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 09:57:50. #1.14#
title