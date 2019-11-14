Adana'da evinde 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Adana'da evinde 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

14.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:02
Adana'da evinde 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

'nın merkez ilçesinde evinde 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Emrah T'nin (37) Afetevleri Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde 1,5 kilogram gram esrar ile iki hassas terazi el geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Adana'da evinde 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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