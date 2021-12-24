Adana'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhammet Ali Ö'nün kullandığı 01 KAK 43 plakalı otomobil, Kadirli Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve CANKUR ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü Muhammet Ali Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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