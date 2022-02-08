Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi - Haberler
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Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi

Adana'da bir evin bahçesine giren pitbull cinsi 2 köpek, barınağa götürüldü.

ADANA (AA) - Adana'da bir evin bahçesine giren pitbull cinsi 2 köpek, barınağa götürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta başıboş gezen 2 pitbull, Yunus Emre Seçen'e ait müstakil evin bahçesine girdi.

Evinden dışarı çıkamayan Seçen, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile belediye ekipleri sevk edildi.

Yasaklı ırk olan 2 köpek, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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