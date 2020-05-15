Adana'da evin bahçesine atılan patlayıcı madde hasara neden oldu Adana'da evin bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcı hasara yol açtı.

Adana'da evin bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcı hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Hasan Demir'in evinin bahçesine atılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirledi. Patlamada evin bahçe duvarında küçük çaplı hasar oluştu. Ekiplerin çalışması sırasında özel harekat polisleri sokak girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Kaynak: AA