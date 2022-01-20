Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

ADANA (AA) - Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alt kattaki depoda çıkan yangına müdahale etti.

Dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi ile sinir krizi geçiren kişiye, ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Adana Yüregir, İtfaiye, Yangın, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title