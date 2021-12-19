Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi - Haberler
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Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi

Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'daki 'evim mağdurları', Atatürk Parkı'nda toplanarak eylem yaptı.

ADANA'daki 'evim mağdurları',  Atatürk Parkı'nda toplanarak eylem yaptı. Mağdurlar, yetkililerden yardım istedi.

Halk arasında faizsiz ev alma, faizsiz taşıt alma gibi isimlerle anılan 21 tasarruf finansman şirketi, kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşları mağdur etmemesi için bir süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) tasfiye edildi. 'Evim şirketleri' olarak bilinen firmaların mağdurları, Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek eylem yaptı. Pankart ve dövizler taşıyan mağdurlar, slogan atarak yetkililerden yardım istedi. Mağdurlar, ev alma hayaliyle binlerce TL para harcadıklarını ancak istedikleri evlere kavuşamadıklarını kaydetti.Grup adına basın açıklaması yapan Ömer Ilgın, "Cumhurbaşkanımız, mazlumun ve mağdurun yanındadır. Bizler, haklıyız ve dahi mağdur değilken mağdur edildik. Sorun, sadece bizim sorunumuz değil. Bu sorun bir memleket meselesi olarak karşımızda duruyor. Biz biliyoruz ki devletimiz büyük, kudretlidir. Bu sorunumuzun acilen çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi

Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi

Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi

Adana'da 'evim mağdurları' yardım istedi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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