Adana'da Evi Yanan Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Adana'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan evi küle çevirdi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hatice Ölmen, itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 Sokak'ta bir 3 katlı binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Bilinmeyen bir nedenle devrilen mum, yangına neden oldu. Evi saran dumana uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da uyandırıp, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Ölmen, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA