Adana'da evi yanan aileye tadilat desteği
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Adana'da evi yanan aileye tadilat desteği

17.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38
Adana'da evi yanan aileye tadilat desteği

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye ekipleri, yangında hasar gören evi baştan aşağı yeniledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye ekipleri, yangında hasar gören evi baştan aşağı yeniledi.

Dervişler Mahallesi 2498 Sokak'ta elektrik kontağından çıkan yangınla Seçkin ailesinin evi kullanılmaz hale gelmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'de olay sonrası gerekli yardımın yapılacağını belirtmişti.

Başkan Kocaispir'in talimatı ile kullanılamaz hale gelen evde çalışma başlatan ekipler, elektrik ve diğer tadilatların ardından boyası yapılan eve PVC pencere ve çelik kapı taktı, asma tavan uygulaması yaptı, demirleri boyadı. Baştan aşağı yenilenen ev kullanıma hazır hale getirildi.

Yapılan çalışmalarla tekrar evlerine kavuşan Seçkin ailesi Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Adana'da evi yanan aileye tadilat desteği
Adana'da evi yanan aileye tadilat desteği
Adana'da evi yanan aileye tadilat desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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