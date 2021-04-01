Son dakika... Eve silahlı saldırı düzenleyen iki zanlı tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün kalaşnikof ve 2 tabancayla eve saldırı düzenledikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün kalaşnikof ve 2 tabancayla eve saldırı düzenledikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve silahla ateş ettikleri iddiasıyla Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.A. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıp kaçan 2 zanlı polis ekiplerince Narlıca Mahallesi'nde yakalanmış, saldırıda kullanılan kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirilmişti. Şüphelilerin saldırıyı husumet nedeniyle gerçekleştirdikleri öne sürülmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı