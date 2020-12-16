Eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
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Eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

16.12.2020 03:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 04:27

Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler, film gibi kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler, film gibi kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza mahallesinde bir eve ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüphelilerin motosikletle kaçtığını tespit etti.

Şüphelilerin kaçabileceği 19 Mayıs ve Bahçelievler mahalleleri ile ana caddelerde önlem alan ekipler, iki şüpheliyi görünce "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen İbrahim Tatlıses Caddesi'ne doğru kaçan iki şüpheliden biri Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarında kovalamaca sonucu yakalandı.

Hafif ticari aracı çalarak izini kaybettirmeye çalıştı

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan diğer şüpheliyi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişinin, kontak anahtarı üzerinde bulunan park halindeki hafif ticari aracı çaldığını tespit etti.

Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, şüpheli aracın Koza Mahallesi 1656 sokakta görüldüğünün ve içerisinde 3 kişinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine sokak çevresinde ve bağlantılı yollarda önlem aldı.

Ekiplerin durdurmak istediği şüpheliler, araçla ara sokaklar girerek kaçışlarını sürdürdü.

Hafif ticari araçla ilerleyen şüpheliler, polisin takibi bırakmaması üzerine, aracı Huzur Caddesi'nde bırakarak DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprüden kaçmak istedikleri sırada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
Eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
Eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
Eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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