Adana'da evden sarkıttığı sepetle uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Adana'da, evinden sarkıttığı sepetle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adana'da, evinden sarkıttığı sepetle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C.A. (28) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, uyuşturucu ticaretinin evden sarkıtılan sepetle yapıldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan M.C.A'nın evinde, 576,61 gram sentetik uyuşturucu, 5,70 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu çoğaltmak için kullanılan 143,20 gram tütün ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun