Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi'nde M.K'ya ait yazlık evden iki buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesiyle vantilatörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu olayı gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit ederek Ceyhan ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki ifadelerinde, hırsızlık olayını 6 kişiyle yaptıklarını itiraf ettiler.
Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan zanlıların birinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemelere sahibine iade edilmek üzere el konuldu.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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