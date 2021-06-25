Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bayram Başcı - Haberler | Güncel

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evden para ile ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Aşkın Y. (27) ile kadın şüpheliler Yonca K. (26), Tansu K. (27) ve Nazan Y'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aşkın Y, Tansu K. ve Nazan Y. tutuklandı, Yonca K. savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Başcı

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