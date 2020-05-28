Adana'da evdeki ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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Adana'da evdeki ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Adana'da evdeki ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında ev sahibinin akrabasının da olduğu 4'ü tutuklandı.

Adana'da evdeki ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
28.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:08

Adana'da evdeki ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında ev sahibinin akrabasının da olduğu 4'ü tutuklandı.

Sahil ilçesi Karataş'taki yazlıkta kalan Sezen N'ye (39) telefonla ulaşan yakınları, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki evinin kapısının açık olduğunu söyledi.

Evine gelen Sezen N, yaklaşık 160 bin liralık ziynet eşyasını sakladığı çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine evde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısındaki iki kilitten birinin zorlanarak açıldığını tespit etti.

Sezen N'nin kapısını iki yerden de kilitleyerek evden ayrıldığını belirtmesi üzerine ekipler, aileden birinin de olaya karışmış olabileceğini değerlendirdi.

Ekipler, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını belirledi. Plakadan yola çıkan polis, otomobilin sahibi İsmail P'yi (43) gözaltına aldı.

Zanlı İsmail P, sorgusunda aracını Süleyman (26) ve akrabası Mehmet A'ya (32) kiraladığını iddia etti. Bunun üzerine yakalanan Süleyman ve Mehmet A. da aracı Ahmet A'ya (24) verdiklerini öne sürdü.

Ekiplerce yakalanan Ahmet A'nın ifadesinde hırsızlığı birlikte gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü Bülent Ü. (38) ve Ziver A. (49) da gözaltına alındı.

Ev sahibinin akrabasının kapı anahtarını zanlılara verdiği iddiası

Şüphelilerden Bülent Ü. ifadesinde ismini "Melis" olarak bildiği kadından evin anahtarını aldığını, arkadaşları Ahmet ve Ziver A. ile adrese gittiklerini, kapıdaki kilitlerden birini anahtarla açtıklarını, diğerini ise levyeyle kırarak içeriye girdiklerini ve çelik kasayı araca yükleyip kaçtıklarını itiraf etti.

Ekip, "Melis" ismiyle bilinen ve şüpheli Bülent Ü'ye evin anahtarını verdiği öne sürülen ev sahibi Sezen N'nin kardeşinin eşi Fatma S'yi (27) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İsmail P, Süleyman A, Mehmet A, Ahmet A, Bülent Ü, Ziver A. ve Fatma S. adliyeye sevk edildi.

İsmail P. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ahmet A, Bülent Ü, Ziver A. ve Fatma S. tutuklandı, Süleyman ve Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalınan altınların bir kısmı polislerce bulunarak sahibine teslim edildi.

- Kaçışları PTS'ye yansıdı

Şüphelilerin hırsızlığın ardından otomobille kaçması ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasınca görüntülendi.

Çelik kasayı aracın arka koltuğuna yerleştiren ve ön kısımda sıkışarak ilerleyen zanlılar Ahmet A, Bülent Ü. ve Ziver A'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için de idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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