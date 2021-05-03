Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
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Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı 1'i çocuk 3 kişinin ağır yaralandığı patlamanın sebebinin el yapımı bomba olduğu ortaya çıktı Patlamanın meydana geldiği yerde çukur oluştuğu görülürken, polisin yaptığı çalışmada iki arkadaşın el yapımı bomba yaparken patlamanın...

Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı

1'i çocuk 3 kişinin ağır yaralandığı patlamanın sebebinin el yapımı bomba olduğu ortaya çıktı

Patlamanın meydana geldiği yerde çukur oluştuğu görülürken, polisin yaptığı çalışmada iki arkadaşın el yapımı bomba yaparken patlamanın meydana geldiği öğrenildi

ADANA - Adana'da 1'i çocuk 3 kişinin ağır yaralandığı patlamanın sebebinin el yapımı bomba olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1491 Sokak'taki müstakil evde patlama meydana gelmiş, baba Şenol Saruhan, arkadaşı Ferdi Yoksul ve Saruhan'ın 6 yaşındaki oğlu Emirhan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Bomba İmha ve İnceleme, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri eve gelerek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede şahısların el yapımı bomba yapmaya çalıştığı belirlendi. Patlamanın ise el yapımı bomba yaparken meydana geldiği tespit edildi. Polis şimdi iki arkadaşın bombayı neden yaptığını öğrenmeye çalışıyor.

Patlamanın olduğu yerde çukur oluştu

İki arkadaşın bombayı evin oturma odasında yaptığı ve yanlarında da 6 yaşındaki Emirhan Saruhan olduğu sırada yaptıkları bu nedenle patlama sonrası çocuk ve iki kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Diğer çocuğun ise patlama sırasında bahçede olduğu için yaralanmadığı anlaşıldı. Patlamanın olduğu odada çukur oluştuğu da görüldü. Ayrıca odanın bütün camlarının ve çerçevenin kırıldığı, diğer eşyaların da zarar gördüğü gözlendi.

Olaydan sonra Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı
Son dakika! Adana'da evdeki patlamanın sebebi el yapımı bomba çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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