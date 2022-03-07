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Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da koridorda düşünce kalçası kırılan kadın çalışmaların ardından kurtarıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da koridorda düşünce kalçası kırılan kadın çalışmaların ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan kadının yardım istediği üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından evin kilitli kapısını açarak yalnız yaşadığı belirtilen Fatma K'ye ulaştı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının düşme sonucu kalça kemiğinin kırıldığını ve hareket edemediğini tespit etti.

Sedye yardımıyla ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Toros Dağları, Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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