Adana'da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların vakit geçirmeleri için sosyal içerikli internet sitesi hazırlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların vakit geçirmeleri için sosyal içerikli internet sitesi hazırlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların, bilgilenme, zaman geçirme, ders çalışma ve çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek içeriğe sahip "01Evdekal.adana.bel.tr" internet sitesi hizmete sunuldu. Sürekli güncellenen sayfada her yaş grubunu ilgilendiren çizgi film, film, masal, kitap, online tiyatro, spor egzersizleri, TYT-LGS eğitimi bulunuyor, Kovid-19 hakkında bilgiler veriliyor. Kaynak: AA