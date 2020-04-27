Adana'da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı - Haberler
Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

Adana'da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların vakit geçirmeleri için sosyal içerikli internet sitesi hazırlandı.

27.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:04
Adana'da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların vakit geçirmeleri için sosyal içerikli internet sitesi hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların, bilgilenme, zaman geçirme, ders çalışma ve çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek içeriğe sahip "01Evdekal.adana.bel.tr" internet sitesi hizmete sunuldu.

Sürekli güncellenen sayfada her yaş grubunu ilgilendiren çizgi film, film, masal, kitap, online tiyatro, spor egzersizleri, TYT-LGS eğitimi bulunuyor, Kovid-19 hakkında bilgiler veriliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Haberler
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine benzetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine...
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Ergin Ataman Roberto Carlos Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Avrupa Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Adana'da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:15:44. #1.15#
title