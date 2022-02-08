Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı, Nuri Pir - Güncel
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Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA'da, bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADANA'da, bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairede soğutma çalışması yapan ekipler, başka evlerde dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi ile bir köpeği binadan tahliye etti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78136 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik kontağından çıktı. Evde bulunan kişiler alevleri fark edip, evi terk ederek itfaiyeye haber verdi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, başka dairelerde dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi ile bir köpeği binadan tahliye etti. Bebeğini ekiplerden alıp kucağında uzun süre sarılan babası, kalabalıktan uzaklaştırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ambulansla tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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