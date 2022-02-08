Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Toros Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandakileri tahliye ederken yangına müdahale etti.

Apartmanda dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Çukurova, İtfaiye, Yangın, Adana, Güncel, Haber

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