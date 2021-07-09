Adana'da evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı
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Adana'da evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı

Adana'da evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evlerinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evlerinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yenibaraj Mahallesi 68046 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katından duman yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada anne, alevlerin yükseldiği evden çocukları Rüzgar (3) ve Eymen Arslan (4) ile dışarıya çıkarak çevreden yardım istedi.

Yangında, uyudukları yatağın tutuşmasıyla vücutlarında yanık oluşan 2 çocuk, vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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