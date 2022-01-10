Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Mercimek Mahallesi'nde Selda Baş'a ait tek katlı evin odasında ilk belirlemelere göre sobadan kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Ev sahibi Baş, rahatsızlanan çocuğunu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada evde yangın çıktığını belirtti.

Baş, "Yangın çıktığında evde değildim. Soba yanıyordu, sobanın kıvılcımları ile evin içi tutuşmuş. Yangını fark eden komşularım gelip yangına müdahale etmiş." dedi.

AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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