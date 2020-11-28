Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

28.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:08
Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde banyodaki çamaşır makinesinin arızalanmasıyla yangın çıktı.

Çevredekilerin evden yayılan dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var

Yangın esnasında evde bulunan 4 çocuk çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri yangından yara almadan kurtulan 4 çocuğa kek ve süt ikram etti.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

İlgili Haberler

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Okan Buruk Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:08:39. #1.15#
title