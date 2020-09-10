Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
10.09.2020 03:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 04:14

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri üst kata ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Fenalaşan ev sahibi kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kaynak: AA

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