Son dakika gündem: "Evcil hayvan sahiplendirme" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Adana'da polis, ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme bahanesiyle sosyal medyadan ilan verip 3 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ücretsiz evcil hayvan sahiplendiriyorum" şeklinde sosyal medyada ilan vererek Ankara, İstanbul ve Bursa'da yaşayan 3 kişiden çeşitli masraflar adı altında 950 lira alan ancak hayvanseverlere istedikleri kedi ve köpeği göndermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli S.B'yi (23) kentte gözaltına aldı.

Dolandırıcılıkla elde ettiği paraları tatil yörelerinde harcadığı ileri sürülen zanlının, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ATM'den para çekip kız arkadaşına vermesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun