Adana'da Ev Yangını: Ev Sahibini Yanmaktan Komşuları Kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil bir evin üst katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 01.15 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi 15006 Sokak'taki iki katli müstakil evin üst katında çıktı. Haydar D.'ye ait evin yandığını gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Daha sonra yanan eve gelen komşuları, bu sırada uyuyan Haydar D., eşi ve iki çocuğunu uyandırdı. Komşularının uyandırmasıyla aile yanmaktan kurtulan aile, kendilerini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürdü. Yangın sırasında, sokaktan geçen elektrik telleri de koptu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, ev kullanılmaz hale getirdi. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA