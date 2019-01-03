Adana'da Ev Yangını: 3 Yaralı

Adana'da bir evde çıkan yangında kadın ile bebeği dumandan etkilendi, kayınvalidesi yüzünden yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20058 sokaktaki iki katlı binanın üst katında oturan ve eşi il dışında çalışan Aslı Ç'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç. de yangına müdahale etmek istedi.

Aslı Ç. ile ismi öğrenilemeyen bebeği dumandan etkilendi, Songül Ç'nin yüzünde yanıklar oluştu.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA