Adana'da Ev Yangını

Adana'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81187 Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Ferize Nergiz'in (49) uyuduğu sırada üzerine klimadan üzerine kıvılcım düştü.

Yangın çıktığını anlayan ve ve hemen evini terk eden Nergiz'in durumu bildirmesi vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Çevredeki vatandaşlar, görevliler gelinceye kadar yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İlk incelemede, yangının klimanın elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.