Adana'da Ev Yangını

Adana'da, bir evde elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirlenen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde, Faruk Uzunoğlu'nun (67) kaldığı evde duman yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar Uzunoğlu'nu uyandırarak evin dışına çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Uzunoğlu, ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede yangının Uzunoğlu'nun gün içerisinde aldığı belirtilen elektrikli battaniyeden çıktığını tespit etti.