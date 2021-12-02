Ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına 3 tutuklama

ADANA (AA) - Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 3 iş yeri ve 3 ikametten, 3 bisiklet, çeşitli elektronik eşyalar, motor dinamosu, kişisel bakım ürünü ve iki araçtan da müzik seti çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen Ahmet Y, Adem T, Erhan Y. ve Uğur K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ahmet Y, Adem T. ve Erhan Y. tutuklandı, Uğur K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.