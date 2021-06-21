Adana'da ev basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da ev basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar

Adana'da ev basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da daha önce çıkan kavgada kendilerinden taraf olmadığını öne sürdüğü akrabalarının evini basan 3 kişi, 2'si kadın 4 kişiyi silahla yaraladı.

Adana'da daha önce çıkan kavgada kendilerinden taraf olmadığını öne sürdüğü akrabalarının evini basan 3 kişi, 2'si kadın 4 kişiyi silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan ve çocukları Süleyman ve Oktay Ö. bir süre önce mahallede komşularıyla kavga etti. Ö. ailesi bu kavga aralandıktan sonra kendi taraflarında yer almadığı için amca çocukları ile tartıştı. Ö. ailesinden Süleyman, Oktay ve baba Hasan bugün de akrabaları olan Ayşegül, Erdal, Yasemin ve İbrahim Ö.'nün bulunduğu evi tüfek ve tabancayla bastı. Baskında evde bulunan 4 kişi yaralandı. Daha sonra zanlılar evden kaçtı. Olay yerine mahallelinin haber vermesiyle kısa sürede gelen polis Hasan ve Süleyman Ö'yü yakalarken Oktay Ö. kaçtı.

Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Adana'da ev basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar
Adana'da ev basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Talihsiz adam asansör boşluğuna düşüp öldü, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Talihsiz adam asansör boşluğuna düşüp öldü, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Güpegündüz gasp dehşeti! Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler
Güpegündüz gasp dehşeti! Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı 'yan baktın' kavgası kamerada
Son Dakika | Beyoğlu'nda silahlı "yan baktın" kavgası kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Selçuk Tekay Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da ev basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:23:03. #1.15#

title