Adana'da etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 3 yıl 9 ay hapis Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İ.A. ile avukatı katıldı.

Sanık İ.A. savunmasında, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Ben bu örgüt içerisinde 'ev abisi' olarak faaliyet yürüttüm. Büyük bölgeci olan 'Halil' kod adlı örgüt üyesi benden başkasına adına kayıtlı telefon hattı istedi. Ben de birlikte ders çalıştığımız M.İ'den bir hat çıkarmasını istedim. Bu telefon hattını Halil'e teslim ettim. ByLock'u Halil kullandı. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesinini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık İ.A'nın örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 9 ay cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA