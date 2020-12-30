Adana'da "etkinlik pişmanlık"tan faydalanan FETÖ sanığı eski 2 öğretmene hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da "etkinlik pişmanlık"tan faydalanan FETÖ sanığı eski 2 öğretmene hapis

30.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:12
Adana'da

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 1'i tutuklu 2 sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 1'i tutuklu 2 sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık G.O. ve tutuksuz sanık Y.İ. ile avukatı katıldı.

Sanık G.O. savunmasında, etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunduğunu savunarak "Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde mahkeme aşamalarında anlattım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Y.İ'de savunmasında beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar G.O. ve Y.İ'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık G.O'nun adli kontrol tedbiriyle tahliyesine de karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Mehmet Nuri Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Coşkun Sabah Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da "etkinlik pişmanlık"tan faydalanan FETÖ sanığı eski 2 öğretmene hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:14:28. #1.15#
title