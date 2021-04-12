Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan YPG/PKK sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
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Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan YPG/PKK sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan YPG/PKK sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık M.H. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan M.H, 2015 yılında terör örgütü YPG/PKK tarafından Afrin'de alıkonulduğunu ve bir kampa götürüldüğünü söyledi.

Bu kampta örgüt üyelerinin kendisine "burada zorla askerlik yapacaksın" dediğini belirten M.H. şunları anlattı:

"Bana, 'örgüt adına askerlik yapmazsan ailene zarar veririz' dediler, kabul etmek zorunda kaldım. Bir süre silahlı eğitim aldıktan sonra nöbet tutmaya başladım. YPG içerisinde kadrolu askerler birimi farklıdır. Kadrolu askerlere kod adı veriyorlardı. Beni o birime almadılar. Herhangi bir silahlı çatışmaya girmedim. Yaklaşık 9 ay boyunca YPG/PKK kampında bulundum. Daha sonra Türkiye'ye kaçtım. Bütün bildiklerimi emniyet ifademde ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Emniyet ifadem geçerlidir. Beraatimi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı, sanığın soruşturma aşamasında örgütün yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve bu beyanlarını yargılama aşamasında da devam ettirdiği dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği M.H'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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