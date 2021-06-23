Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan PKK sanığına 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verildi
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Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan PKK sanığına 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verildi

Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan PKK sanığına 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık S.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Sanık S.K., savunmasında, etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Babasını 2014 yılında kaybettikten sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydeden S.K, "Örgütle irtibata geçerek bulunduğum ortamdan uzaklaşmak için PKK'ya katılmaya karar verdim. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden kaçak yollardan Suriye'ye geçiş yaptım. Sınırı geçtikten sonra örgüt üyeleriyle temas sağladım. Yaklaşık 15 gün kadar örgüt içerisinde kaldım. Bu süre zarfında silahlı bir eğitim almadım. Daha sonra ilk fırsatta örgütten kaçtım. Örgüte katıldığım için çok pişmanım. Emniyetteki ifademde ayrıntılı teşhislerde bulundum. Etkin pişmanlık ifadem geçerlidir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapse mahkum ettiği S.K'nın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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