Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ mahrem imamına bir yıl hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ mahrem imamına bir yıl hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ mahrem imamına bir yıl hapis cezası verildi

Adana'da, FETÖ'nün "polis ve jandarma mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, FETÖ'nün "polis ve jandarma mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz O.M. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık O.M, FETÖ'ye ait yurtlarda kaldığını ve ilk olarak örgüt üyesi öğrencilerle ilgilendiğini söyledi.

Sohbet toplantılarında gizliliğe dikkat ederek yanlarında cep telefonu bulundurmadıklarını belirten sanık O.M, şöyle devam etti:

"Benim mahrem yapılanmada ilgilendiğim öğrenci polis kolejini kazandı. Sonrasında 'Bayram' kod adlı örgüt abisi bana askeri öğrencilerin sorumluluğunu vereceklerini söyledi. FETÖ içerisinde 'Ali' kod adını kullanıyordum. 'Bayram' görüşme taleplerini kabul etmediğim için benim telefonuma ByLock programını yüklemeye çalıştı. Ben polis okulu öğrencilerine yönelik sohbet toplantıları düzenledim. Örgüt içerisinde bulunduğum döneme ilişkin ayrıntılı beyan ve teşhisim dosya kapsamında mevcuttur. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanığın FETÖ'nün mahrem yapılanmasında "polis ve jandarma mahrem imamı" olarak faaliyet gösterdiğini, örgüt içerisinde "Ali" kod adını kullandığını, örgüt üyesi öğrencilerle ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini ve yargılama aşamasında ise tutarlı beyan ve teşhislerde bulunduğunu belirterek, O.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapse mahkum ettiği O.M'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ mahrem imamına bir yıl hapis cezası verildi - Haberler
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